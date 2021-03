Confira detalhes sobre o falecimento e sepultamento

publicado em 30/03/2021

Aparecido Teodoro, o conhecido Doca Pipoqueiro, 91 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu, nesta terça-feira (30), Aparecido Teodoro, o popular "Doca Pipoqueiro", aos 91 anos. Seu Doca foi mais uma vítima das complicações da Covid-19. Ele era viúvo e tio do vice-prefeito de Votuporanga, Cabo Valter (MDB), que se pronunciou por meio das redes sociais "Neste momento, quero estender meu abraço a todos os que perderam seus entes queridos para esta doença", escreveu.Doca era muito conhecido por trabalhar em festas e eventos em Votuporanga, além de sempre ser figura presente com seu carrinho de pipoca na praça da Matriz aos fins de semana. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (30), às 17h30, no Cemitério Municipal de Votuporanga.