Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 04/03/2021

Luciana Donizete de Oliveira Silva, 44 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta quarta-feira (3), Luciana Donizete de Oliveira Silva, aos 44 anos, vítima de choque séptico. Dona Luciana era dona de casa e residia na rua Rosana de Souza Castro, no bairro Jardim das Palmeiras II, em Votuporanga. Deixa o esposo Sérgio da Silva, as filhas Joyce, Jaqueline e Yasmin, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (4), às 10h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.