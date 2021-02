Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 09/02/2021

O médico otorrino Élcio Sanches Esteves, 85 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na madrugada desta terça-feira (9), o otorrinolaringologista Élcio Sanches Esteves, aos 85 anos. O médico estava internado há 110 dias no Hospital Unimed (Casa de Saúde), de Votuporanga, após uma cirurgia no intestino ele veio a falecer.Seu Élcio foi o primeiro presidente do Lions Clube de Votuporanga, em 1965 e é cunhado do Padre Silvio Roberto dos Santos, que escreveu nas redes sociais: “Agradeço as vossas orações e a vossa fraterna solidariedade nesses 110 dias da enfermidade do meu cunhado”. Ele deixa a esposa Maria Herminia, os filhos Manoela, Daniel e Elcinho.Ele está sendo velado no Velório Municipal ‘Aldo Zara’, da onde sairá o cortejo às 15h, para o Cemitério Municipal de Votuporanga.