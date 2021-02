Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 15/02/2021

Francisco dos Santos Teixeira, 64 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (14), o senhor Francisco dos Santos Teixeira, aos 64 anos, vítima de um infarto fulminante. Seu Francisco residia no bairro Vila Paes, por mais de 20 anos. Deixa a esposa Marilene Souza Meira Teixeira, as filhas Maria José, Maria Tereza e Janaina, cinco netos e dois bisnetos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (15), às 16hs, no Cemitério Municipal de Cosmorama.