publicado em 19/02/2021

Claudio dos Santos, 64 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na quarta-feira (17), Claudio dos Santos, aos 64 anos, vítima de insuficiência respiratória. Seu Cláudio era torneiro mecânico aposentado e residia na rua Espanha, no Parque das Nações, em Votuporanga, há 6 anos. Deixa a companheira Ivone, as filhas Vanessa e Andressa, cinco netos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu na quinta-feira (18), às 10h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.