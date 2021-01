Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 07/01/2021

Maria Guerra do Amaral, será velada no Velório Municipal ‘Aldo Zara’ e o cortejo saíra na sexta-feira (08), às 15h, no Cemitério Municipal de Votuporanga (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Natural de Votuporanga (SP), Maria de Lourdes Guerra do Amaral, esposa do investigador de polícia e candidato a vice-prefeito Paulo Amaral e mãe do conhecido pastor Paulo Henrique e Marcos Vinicius, faleceu na manhã desta quinta-feira (07), no Hospital de Base de Rio Preto.

Dona Maria lutava há seis anos contra um câncer de mama, que era tratado no HB Rio Preto. Há 17 dias quando se locomovia para uma destas consultas, sofreu um acidente e desde então ficou internada em UTI no hospital, devido ferimentos graves no crânio que causaram a sua morte.