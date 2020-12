Proprietário da loja Só Colchões estava internado há dias com Covid na Santa Casa de Votuporanga; ele faleceu no fim da noite deste sábado (19)

publicado em 20/12/2020

O corpo de Silvinho Ferrari será velado neste domingo (20), às 14h (Foto: Arquivo Pessoal)

Da redação

Votuporanga perdeu no fim da noite deste sábado (19), por volta das 23h30, mais uma vida para o coronavírus. Desta vez foi o conhecido comerciante Silvinho Ferrari, aos 69 anos, que faleceu na Santa Casa de Votuporanga após dias internado lutando contra complicações da doença.

Silvinho era o proprietário da loja Só Colchões, na rua Tietê, e também fez carreira no futebol na década de 70, quando vestiu as camisas da Votuporanguense e também do Guarani, de Campinas.



Silvinho Ferrari deixa a esposa Lindenir e os filhos Caio e Cássio, além de um vasto circulo de amigos. Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento ocorrerá às 14h deste domingo (20) no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Coronavírus

Votuporanga chega a 120 mortes em decorrência do coronavírus. Neste momento 18 pessoas estão internadas por covid na cidade, sendo 11 destas em UTI, e 8 utilizando ventilação mecânica invasiva. Outros 778 moradores do

município também estão com suspeita da doença.