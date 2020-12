Leopersio Bazaglia se consagrou em campo como “Maquininha”, um dos primeiros jogadores profissionais da antiga A. A. Votuporanguense

publicado em 07/12/2020

Leopersio Bazaglia, de 85 anos, faleceu nesta segunda-feira (07), vítima de Covid-19 (Foto: Arquivo A Cidade/Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brNatural de Ararinha (SP), seu Leopersio Bazaglia, de 85 anos, faleceu nesta segunda-feira (07), vítima de Covid-19. Ele teve como último endereço a rua Santa Cruz, no bairro Vale do Sol em Votuporanga.Leopersio veio de Tanabi (onde residia) para Votuporanga na década de 70 para trabalhar no Cartório de Registro da cidade. A partir disso, ele começou a se interessar por futebol e se consagrou em campo como “Maquininha”, um dos primeiros jogadores profissionais da antiga A. A. Votuporanguense. Após isso, Leopersio estudou e se tornou advogado, posteriormente passou em um concurso e se tornou oficial de justiça da Comarca de Votuporanga.Deixa a companheira de mais de 20 anos, Benedita de Jesus Maciel, que irá guardar a lembrança das competições de dança de salão que juntos participavam, além do irmão Valdir Bazaglia e os dois netos Livia e Victor Bazaglia.Leopersio não pôde ter velório por conta dos protocolos exigidos para a contenção da Covid-19. Ele foi sepultado, de caixão lacrado, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.A esposa lamenta a situação e o momento de não poder prestar as homenagens que o “Maquininha” merecia, mesmo por ter sido tão conhecido por seu carisma e atuação em diversos contextos da história de Votuporanga. “Foi muito triste, não podemos nem fazer uma homenagem para ele”, disse ela com a voz embargada.