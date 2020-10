Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Fernandópolis, de onde sairá o cortejo às 13h30 para o Cemitério da Consolação

publicado em 07/10/2020

Ele e uma mulher estavam em um Fiat/Uno, foram socorridos e levados ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO candidato a vereador em Fernandópolis, Ednei Bolo da Silva, conhecido como Ednei da Inter-Poços, faleceu na noite desta terça-feira (6), após um grave acidente próximo ao trevo de Estrela d'Oeste. Ele e uma mulher estavam em um Fiat/Uno, foram socorridos e levados ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis.Ednei, porém, acabou não resistindo, já a mulher, que ainda não teve o nome divulgado está em estado grave na Santa Casa. A vítima era candidato a vereador pelo partido Republicanos do candidato a prefeito Renato Colombano, que emitiu nota de pesar e cancelou todas as atividades desta quarta-feira (07).Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Fernandópolis, de onde sairá o cortejo às 13h30 para o Cemitério da Consolação.*Com informações Região Noroeste