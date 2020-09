O conhecido Robertinho PL não resistiu às complicações da Covid-19 após ficar 28 dias internado na UTI do HB Rio Preto

publicado em 10/09/2020

Antonio Roberto Jenken completaria 57 anos no próximo dia 25 de setembro, data próxima ao aniversário de seu filho, Júlio César Cavichio (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O conhecido Robertinho PL não resistiu às complicações da Covid-19 após ficar 28 dias internado na UTI do HB Rio Preto, antes de falecer na noite de anteontem.

Antonio Roberto Jenken completaria 57 anos no próximo dia 25 de setembro, data próxima ao aniversário de seu filho, Júlio César Cavichio. Segundo ele, Robertinho estava internado desde o dia dos pais, quando seu quadro se agravou e precisou ser transferido para São José do Rio Preto, por falta de leitos em Votuporanga.

Desde então, sem ver o pai por longos 28 dias, o sepultamento seguiu as normas previstas pelo Ministério da Saúde e, sem velório, aconteceu na manhã de ontem às 10h no Cemitério Parque Jardim das Flores em Votuporanga.

As poucas palavras de Júlio resumem a imensidão do que Robertinho deixa para a sua família. “Ele foi um homem de bem, que sempre pensou no melhor para todo mundo. Essa perca precoce, veio e judiou de todo mundo, foi internado no dia dos pais e este mês é o do nosso aniversário”, disse ele.