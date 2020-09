Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 14/09/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Natural de Urupês (SP), Gilberto Teixeira, de 74 anos, faleceu na madrugada deste domingo (13), vítima de uma insuficiência respiratória. Seu Gilberto era caminhoneiro e residia na Cecap II, na rua Riolândia, no município.Deixa a esposa Maria Aparecida Stefanuti, a filha Juliana Teixeira Nunes, além dos demais familiares e amigos.Seu sepultamento ocorreu no domingo (13) às 11h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.