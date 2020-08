Eurides era diretora da Associação Espírita Rancho de Luz, em Rio Preto

publicado em 06/08/2020

Eurides Garcia faleceu aos 75 anos, em Rio Preto (Foto: Reprodução/Facebook)

Morreu nesta quinta-feira, 6, aos 75 anos, Eurides Garcia, mãe do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Ela era diretora da Associação Espírita Rancho de Luz Paulino Garcia, no Solo Sagrado, em Rio Preto. Eurides morreu em casa, de doença priônica (degenerativa). Seu quadro de saúde vinha se agravando há alguns meses. Ela deixa o marido, Paulino Locatelli Garcia, e os lhos, Marco Aurélio, Patrícia e Rodrigo.Eurides teve ainda outro lho, Paulino, que faleceu em 1993 vítima de acidente de carro, e dá nome ao recanto espírita fundado pelos pais. O corpo de Eurides será sepultado no Cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto, sem velório. O vice-governador, que vinha com frequência a Rio Preto para acompanhar a situação da mãe, participará da cerimônia restrita a familiares, prevista para acontecer nesta quinta-feira, às 18h. Em nota, o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, lamentou o falecimento. "À família o meu reconhecimento pelo trabalho assistencial que ela, ao lado do marido Paulino Locatelli Garcia, comandava em São José do Rio Preto. As minhas mais sinceras condolências", armou.*Diário da Região