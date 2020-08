Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 11/08/2020

Elia Aguiar Procópio (Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Natural de Parisi (SP), a senhora Elia Aguiar Procópio de 59 anos faleceu nesta segunda-feira (10) em Votuporanga, após uma luta contra o câncer.Ela residia na rua Leonardo Commar no Pozzobon, e era muito conhecida e tinha um grande circo de amizades no Centro Espírita Maria de Nazaré – popularmente conhecido como Centro do Divaldinho.Seu sepultamento ocorreu nesta mesma segunda-feira (10) às 17h no Cemitério Municipal de Votuporanga.