Wanderley José Cassiano Sant’Anna morreu nesta segunda-feira, 24

publicado em 24/08/2020

Wanderley Sant’Anna morreu por complicações da Covid-19 (Foto: Reprodução)

Ex-prefeito de Monte Aprazível, Wanderley José Cassiano Sant’Anna, de 80 anos, morreu nesta segunda-feira, 24, por complicações da Covid19. Wanderley estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em Rio Preto.Por meio de nota, o atual prefeito, Marcio Miguel, lamentou a morte do ex-chefe do executivo municipal. "Neste momento de dor, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos de Wanderley Sant’Anna, ocorrida na tarde desta segunda-feira. Ficam aqui registrados os agradecimentos ao ex-prefeito pela sua enorme contribuição para o desenvolvimento de nosso município", disse a nota.Sant’Anna esteve a frente do Executivo Municipal de Monte Aprazível entre os anos de 1989 a 1992; 2005 a 2009 e de 2009 a 2012. A prefeitura declarou luto ocial de três dias no município.Além de político, entre 1999 e 2003, presidiu a Associação Paulista de Produtores e Beneciadores de Borracha (APABOR). Quando não estava na vida pública, Wanderley dedicava seu tempo à agricultura, principalmente, no plantio de cana de açúcar, seringueira e criação de gado.Wanderley Sant’Anna será sepultado na manhã desta terça-feira, dia 24, no Cemitério Municipal de Monte Aprazível. Um cortejo fúnebre será realizado antes do enterro e o sepultamento será realizado seguindo os protocolos do Ministério da Saúde.*Diário da Região/Rone Carvalho