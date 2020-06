Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 17/06/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Faleceu nesta quarta-feira (17), Maria Biní Carvalho, aos 91 anos de idade. Ela era natural de Irupi-SP e teve como último endereço a rua Paraná, localizada no bairro Chácara das Paineiras de Votuporanga. Maria era mãe do vereador Silvio Carvalho de Souza, o Silvão.Ela foi vítima de morte natural e seu sepultamento ocorreu às 16h desta quarta-feira (17), no Cemitério Municipal de Votuporanga. Além de Silvão, Maria deixa os filhos Antonio Carvalho de Souza, Aparecida Carvalho Rodrigues, Sebastiana Carvalho Franzini e Valdemar Carvalho de Souza.