Teve como último endereço a rua Marcelino Pires Bueno, no bairro Pozzobon

publicado em 12/06/2020

José Theodoro (Arquivo Pessoal)

Faleceu na noite desta sexta-feira (12) José Theodoro, de 72 anos. Ele deixa a esposa Maria do Carmo Costa Theodoro, os filhos Elizangela Maria Theodoro Rocha, Willian José Theodoro, Lucirene Aparecida Theodoro, Kleber Roberto Theodoro e as netas Maynara Theodoro Rocha e Amanda Theodoro Rocha.Teve como último endereço a rua Marcelino Pires Bueno, 3.000, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. José Theodoro faleceu em São José do Rio Preto, onde estava internado. Ainda não há informações sobre velório e enterro. O Verlório ocorre neste sábado (13) no Velório Municipal e o enterro será as 15h no Jardim das Flores.