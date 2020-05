Confira as informações de falecimento e sepultamento

publicado em 05/05/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Faleceu na manhã desta terça-feira (5) o senhor José Paulino da Silva, aos 73 anos vítima de aneurisma cerebral. Natural de Antonio Navarro (PB), morou por mais de 40 anos em Votuporanga no endereço rua Guaporé, no bairro Santa Luzia. Deixa a esposa Maria Inês Bucalon da Silva, os filhos Aline, Márcio e Naila, os demais familiares, amigos e conhecidos. Seu sepultamento acontece na tarde desta quarta-feira (6) às 8h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.