publicado em 04/05/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Faleceu sexta-feira (01), o senhor Gerson Antonio Penha Criado aos 63 anos de idade. Ele era funcionário da Saev e natural de Votuporanga. Teve como último endereço a Rua João Ferreira do Nascimento, localizada no bairro Pozzobon em Votuporanga. Vítima de infarto, Nilson foi sepultado no Cemitério Municipal de Votuporanga no sábado (02), às 14h. Ele deixa irmãos e sobrinhos.