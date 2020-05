Confira dados de falecimento e sepultamento

publicado em 05/05/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Faleceu nesta terça-feira (5) a senhora Eunice Patrício de Souza Santiago, aos 82 anos. Teve como último endereço a rua Chile, no bairro Vila América em Votuporanga. Era viúva, deixa as filhas Célia, Silvia Luciana, Aparecida e Terezinha, netos e bisnetos, além dos demais familiares, amigos e conhecidos. Seu sepultamento ocorre nesta terça-feira (5) às 15h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.