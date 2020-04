Confira os detalhes dos falecimento

publicado em 18/04/2020

(Foto: Aquivo Pessoal)

Faleceu neste sábado, na Santa Casa de São José do Rio Preto o professor aposentado Walmi Anoni, aos 79 anos. Ele era natural de Votuporanga e teve como último endereço a Rua das Brisas, localizada no bairro Do Café.

Walmi Anoni deixa a esposa Ordalia Guarnieri Anoni, netos e bisnetos.