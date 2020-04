Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 14/04/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Faleceu na madrugada desta terça-feira, a senhora Terezinha Alves de Lima, aos 82 anos de idade. Ela era natural de Dobrada- SP e teve como seu último endereço a rua Das Magnólias, bairro Estela Parque Residencial em Votuporanga.Terezinha fazia tratamento contra o câncer e estava internada desde a última quinta-feira no Hospital de Base de São José do Rio Preto.Ela deixa o esposo José Alves da Silva e os filhos José Alves Filho, Gilberto e Marlene. Seu sepultamento aconteceu as 11:00, no cemitério Municipal de Cosmorama.