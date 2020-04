Saiba detalhes do falecimento

publicado em 07/04/2020

Faleceu nesta terça-feira (07) Roberto Oliveira da Silva, aos 69 anos. Natural de Votuporanga (SP), teve como último endereço a rua Rio Negro, no bairro COHAB, em Votuporanga. Ele deixou a esposa Maria Elizabete Pagliarani, as filhas Roseli e Rosana, os genros Donizete e José Aparecido, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (07), às 17h, no Cemitério Jardim das Flores.