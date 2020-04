Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 22/04/2020

Faleceu na noite desta terça-feira (21), o ex-prefeito da cidade de Votuporanga, o senhor João Antonio Nucci, aos 92 anos de idade vítima de uma parada cardíaca.João foi prefeito por 10 anos sua primeira gestão foi de 1977 a 1983 com o vice Onofre de Paula e a segunda de 1989 a 1992 Dorival Alfredo Veronezze.Deixa dois filhos e um in memorian, três netos e três bisnetos, o seu legado de trabalho social e o carinho de familiares, amigos e conhecidos. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (22), às 10h no Cemitério Municipal.