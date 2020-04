A senhora Maria era leitora assídua do Jornal A Cidade, confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 28/04/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Faleceu na madrugada desta terça-feira (28) Maria Carmelo da Silva, aos 81 anos vítima de falência múltipla de órgãos.A senhora Maria era leitora assídua do Jornal A Cidade, natural de Américo de Campos (SP), viveu em Votuporanga por mais de 42 anos, na rua Tibagi, no bairro Vila Marin.Era viúva do senhor José Querino da Silva (em memória), deixa os filhos Rosely Aparecida da Silva Rodrigues e Delarte Donisete da Silva, os netos Matheus, Mariele e Mariana da Silva Rodrigues, Lucas e Gabriel Tobita Silva, e o bisneto Marcos Davi Rodrigues Bernardes. Seu sepultamento ocorre nesta terça-feira (28) às 14h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.