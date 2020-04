Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 20/04/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Faleceu na noite deste domingo, o senhor João Fabris, aos 74 anos. Ele natural de Jaci-SP e teve como último endereço a rua José Bruno Matiazzo, localizada no bairro Colinas de Votuporanga.

João deixa a esposa, cinco filhos, seis netos e um bisneto. Ele era muito conhecido em Álvares Florence.