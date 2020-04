Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 24/04/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Faleceu na tarde desta sexta-feira (24) o senhor João Carolino de Sá, aos 68 anos vítima de uma parada cardíaca. Natural de Tanabi, o senhor João morou na rua Nicola Mastrocola, no bairro Vale do Sol em Votuporanga. Deixa a esposa Ana Genaria Esteves, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorrerá neste sábado (25) às 10hs, no Cemitério Municipal de Votuporanga.