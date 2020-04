Saiba os detalhes de velório e sepultamento

publicado em 02/04/2020

Faleceu nesta quinta-feira (02) Alexandre Ramos de Oliveira, aos 30 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Olga Lote de Camargo, no bairro Santos Dumont, em Votuporanga. Ele era diarista, deixou as filhas Ana Clara e Emanuelly, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorrerá nesta sexta-feira (03), às 11h, no Cemitério Rosa Mística.