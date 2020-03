Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 02/03/2020

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Gustavo Domingues de SouzaFaleceu nesta segunda-feira (02) Gustavo Domingues de Souza, aos 69 anos. Natural de Lins, teve como último endereço a rua Luiz Brauno Pereira, no bairro Jardim Athenas, em Votuporanga. Ele trabalhou como representante comercial e jogou por muitos anos no Clube Atlético Votuporanga. Gustavo deixou os filhos Milly, Gustavo e João, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorre nesta terça-feira (03), às 17h, no Cemitério Jardim das Flores.Moacir Lourenço da SilveiraFaleceu neste domingo (01) Moacir Lourenço da Silveira, aos 69 anos. Natural de Cardoso, teve como último endereço a avenida Eduardo Vicente, no centro de Valentim Gentil. Ela trabalhou como comerciante e deixou a esposa, os filhos Everson e Maicon, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (02), às 17h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.Manoel de OliveiraFaleceu nesta segunda-feira (02) Manoel de Oliveira, aos 94 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Vlademir Casa Grande, no bairro Estação, em Votuporanga. Ele trabalhou como carpinteiro e deixou a esposa Maria Alzira, os filhos Claudenice, Selma e Cleuza, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (03), às 10h30, no Cemitério Jardim das Flores.Luiz Carlos MacchioFaleceu neste domingo (01) Luiz Carlos Macchio, aos 67 anos. Natural de São Paulo, teve como último endereço a rua Cambauba, no bairro Piqueri, em São Paulo. Ele trabalhou como administrador e deixou a esposa, os filhos Denis e Douglas, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (02), às 14h, no Cemitério Getsenami São Paulo.João MaranguemFaleceu neste domingo (01) João Maranguem, aos 93 anos. Natural de Jardinópolis, teve como último endereço a rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, no bairro Vila América, em Votuporanga. Ele era aposentado e deixou a esposa Delmina, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (02), às 15h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.