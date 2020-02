Saiba os detalhes de sepultamento

publicado em 28/02/2020

Maria Aparecida B. Pedrassi

Maria Aparecida B. PedrassiFaleceu neste sexta-feira (28) Maria Aparecida B. Pedrassi, aos 91 anos. Natural de Pirangi, teve como último endereço a rua Taquaritinga, no bairro Jardim Eldorado, em Votuporanga. A do lar era viúva de Euvidio Pedrassi e deixou os filhos, netos, bisneto e tataraneto, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (28), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.