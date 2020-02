Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 10/02/2020

Valdemar TavaresFaleceu neste domingo (9) Valdemar Tavares, aos 77 anos. Natural de Potirendaba, teve como último endereço a rua Fioravante Davanzo, no bairro Parque Brasilia, em Votuporanga. Ele trabalhou como pedreiro e deixou a esposa Neide, os filhos José, Silvia, Rosangela, Regina e Roseli, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (10), às 15h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Wenderson de SouzaFalece no último sábado (8) Wenderson de Souza, aos 42 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Nassif Miguel, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. Ele trabalhava como motoboy e deixou a filha Rafaela, além dos demais amigos e familiares. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (9), às 10h, no Cemitério Jardim das Flores.