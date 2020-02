Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 03/02/2020

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Leonildo BarbinoFaleceu nesta segunda-feira (3) Leonildo Barbino, aos 77 anos. Natural de Monte Aprazível, teve como último endereço a rua Valdevir de Oliveira Guena, no bairro Comerciários, em Votuporanga. Ele trabalhou como taxista e deixou a esposa Marlene, os filhos Marilene e Leodecir, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorre nesta terça-feira (4), às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Dirson Campo CaporalinoFaleceu no último sábado (1) Dirson Campo Caporalino, aos 63 anos. Natural de Urânia, teve como último endereço a rua Nassif Miguel, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. Ele trabalhou como pedreiro e deixou a esposa Maria Odette, os filhos Carlos Eduardo, Karina e Cleiton, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (2), às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.