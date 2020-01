Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 18/01/2020

Anézio Pedro PimentelFaleceu neste sábado (18) Anézio Pedro Pimentel, aos 56 anos. Natural de Monte Aprazível, teve como último endereço a rua Timbiras, no bairro São Cosme, em Votuporanga. Ele trabalhou como pedreiro e deixou a filha Ana Carolina, além dos demais amigos e familiares. Seu sepultamento ocorreu neste sábado (18), às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Antônio Ferreira LimaFaleceu neste sábado (18) Antônio Ferreira Lima, aos 89 anos. Natural de Quixará (CE), teve como último endereço a rua Almirante Barroso, no bairro Vila Marin, em Votuporanga. Ele era lavrador e deixou a esposa Aniovalda, os filhos Valderi, Valdecir, Carlos, Lourdes e Isabel Cristina, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu neste sábado (18), às 17h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.Sérgio CasanattoFaleceu nesta sexta-feira (17) Sérgio Casanatto, aos 80 anos. Natural de Potirendaba, teve como último endereço a rua Iguassu, no bairro Jardim Eldorado, em Votuporanga. Ele era aposentado e deixou a esposa Márcia, os filhos Sergio Junior, Rosangela, Cristina e Lilian, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu neste sábado (18), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.