Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 20/01/2020

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Maria Luiza Barufi RamalhoFaleceu neste domingo (19) Maria Luiza Barufi Ramalho, aos 28 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Santa Catarina, no centro de Votuporanga. Ela deixou os pais Mauro e Luciana, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (19), às 18h, no Cemitério Jardim das Flores.Aparecido BrazFaleceu neste domingo (19) Aparecido Braz, aos 54 anos. Natural de Buritama, teve como último endereço a rua Rufino Camilo Figueiredo, no bairro Buissa 2, em Macaubal. Ele trabalhava como lavrador e deixou os familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (20), às 8h, no Cemitério de Macaubal.Edson Aparecido FuzzaFaleceu nesta segunda-feira (20) Edson Aparecido Fuzza, aos 68 anos. Natural de Urupes, teve como último a rua Colombia, no bairro Vila América, em Votuporanga. Ele trabalhava como porteiro e deixou a esposa Marlene, os filhos Edson Júnior e Elaine, além dos demais amigos e familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (20), às 15, no Cemitério Municipal de Votuporanga.OdmirWaideman FugaFaleceu no último sábado (18) OdmirWaideman Fuga, aos 57 anos. Natural de Valentim Gentil, teve como último endereço a rua Milton de Morais, no bairro Monte Belo, em Valentim Gentil. Ele era empresário e deixou os filhos Simone e Matheus, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (19), às 16h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.Valdecir ZamonaroFaleceu nesta segunda-feira (20) Valdecir Zamonaro, aos 57 anos. Natural de Tanabi, teve como último endereço a rua Alemanha, no bairro Parque das Nações, em Votuporanga. Ele trabalhava com serviços gerais e deixou a esposa Gloria, a filha Daniela e os demais familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (20), às 17h, no Cemitério Jardim das Flores.