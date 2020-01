Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 29/01/2020

Letícia Calian Orlandeli

Faleceu nesta quarta-feira (29) Letícia Calian Orlandeli, aos 82 anos. Natural de Bálsamo, teve como último endereço a rua João Fernandes Filho, no bairro Vila Nova, em Votuporanga. A do lar deixa o esposo Dionízio, os filhos Sueli, Marli, Valdir, Vanêr e Roseli, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorre nesta quinta-feira (30), às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

José Pedro Bonfin