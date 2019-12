Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 20/12/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Lucinei Galdino de SouzaFaleceu nesta quinta-feira (19) Lucinei Galdino de Souza, aos 45 anos. Natural de Campinas, teve como último endereço a rua Olga Lote Camargo, no bairro São João, em Votuporanga. Ele trabalhou como pintor e deixou a esposa Valentina, o filho Luiz Antônio e demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (20), às 14h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Jacira Pereira PimentaFaleceu nesta quinta-feira (19) Jacira Pereira Pimenta, aos 82 anos. Natural de Nova Castilho, teve como último endereço a avenida Suplicy, no bairro Jardim Santa Mena, em Guarulhos. Ela trabalhou como comerciante, teve um único filho (José), já falecido e deixou o neto José Júnior, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (20), às 17h, no Cemitério Municipal de Jales.