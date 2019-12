Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 30/12/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Helio Souza Santos

Faleceu nesta segunda-feira (30) Helio Souza Santos, aos 59 anos. Natural de Itapetinga (BA), teve como último endereço a rua Dalva Felix de Oliveira, no bairro Jardim Alvorada, em Votuporanga. Ele trabalhou como motorista e deixou os filhos Sabina, Luana, Rogerio, Fabiana, Damaris, Barbara, Hevelin e Elaine, além dos demais amigos e familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (30), às 17h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Silvio Tokio Okoti

Faleceu nesta segunda-feira (30) Silvio Tokio Okoti, aos 49 anos. Natural de São João das Duas Pontes, teve como último endereço a rua Vera Lucia Maiello Cesar, no bairro Parque do Novo Mundo, em São Carlos. Ele deixou os amigos e familiares. Seu sepultamento ocorre nesta terça-feira (31), às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

João Pereira dos Santos