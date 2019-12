Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 23/12/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Marcos Rhuan Chikami FontealbaFaleceu neste domingo (22) Marcos RhuanChikamiFontealba, aos 19 anos. O jovem residia no bairro Pozzobon em Votuporanga e foi Mister Estudantil. Ele deixou os pais Michel (conhecido pelos trabalhos com tatuagem) e a mãe Andrea. Seu sepultamento ocorreu no Cemitério de Votuporanga.Matilde Pacheco de LimaFaleceu nesta segunda-feira (23) Matilde Pacheco de Lima, aos 79 anos. Ela residia em Votuporanga e deixou os amigos e familiares. Seu sepultamento ocorre nesta terça-feira (24), às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Liberato Gomes GameleiraFaleceu no último sábado (21) Liberato Gomes Gameleira, aos 84 anos. Natural de Itaberaba (BA), teve como último endereço a rua Emílio Del Alamo, no bairro Cohab em Álvares Florence. Ele trabalhou como lavrador e deixou os filhos e demais familiares. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (22), às 15h, Cemitério Municipal de Álvares Florence.