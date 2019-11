O ciclista foi transferido para Rio Preto, onde passou por cirurgia mas não resistiu

publicado em 06/11/2019

A vítima Adalberto Lopes de Oliveira foi vítima de um acidente de trânsito (Foto: Arquivo Pessoal)

Da redação

Um morador de Votuporanga de 39 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (06), no Hospital de Base de São José do Rio Preto.A vítima Adalberto Lopes de Oliveira foi vítima de um acidente de trânsito. Ele era auxiliar de produção e sofreu um traumatismo craniano no dia 29 de setembro, na rua Tocantins ao colidir com sua bicicleta elétrica contra a porta de um veículo que foi aberta inesperadamente.De acordo com informações da esposa da vítima, após Adalberto ser socorrido e levado pra Santa Casa, o ciclista foi transferido para Rio Preto, onde passou por cirurgia mas não resistiu.O corpo será velado nesta quarta-feira (06), às 13h na Igreja Assembleia de Deus em Votuporanga e o sepultamento ocorre nesta quinta-feira (07), às 09h , no Cemitério Jardim das Flores em Votuporanga.