Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 05/10/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Elizandro Francisco da Silva AraujoFaleceu neste sábado (05) Elizandro Francisco da Silva Araújo, aos 44 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Francisco Luiz Ferreira, no bairro São João, em Votuporanga. Ele trabalhava como mecânico e deixou os familiares. Seu sepultamento ocorreu neste sábado (05), às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.João Alves dos SantosFaleceu nesta sexta-feira (04) João Alves dos Santos, aos 83 anos. Natural de Viscosa (AL), teve como último endereço a rua Felíco Borlina, no bairro Cohab em Valentim Gentil. Ele era caldeireiro e deixou a esposa Alzira, os filhos Lemiel, Elaine, Aline, Raquel, Gabriel, Jane, Geni, Janete, Leia e Samuel, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu neste sábado (05), às 17h, no Cemitério de Valentim Gentil.