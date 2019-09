Saiba os detalhes de velório e sepultamento

publicado em 21/09/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Ademar TridapariFaleceu neste sábado (21), Ademar Tridapari, aos 61 anos. Natural de Santa Fé do Sul, teve como último a rua Goiânia, no bairro Jardim Bom Clima, em Votuporanga. Ele trabalhou como funcionário público estadual e deixou os filhos Jean Carlos, Fernando Lucas e Leandro, além dos demais familiares. O sepultamento ocorre neste sábado (21), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.