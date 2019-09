Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 23/09/2019

Faleceu neste domingo (22) Ana Maria Alves de Freitas, aos 60 anos. Natural de São Paulo, teve como último endereço a rua Rubens Roveri, em Votuporanga. Ela trabalhou como secretaria e deixou o filho Silas Alves, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu neste domindo (22), às 11h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.Faleceu neste dominfgo (22) Helena da Costa Davanzo, aos 85 anos. Natural de Cosmorama, teve como último endereço a rua Bahia, no bairro Patrimônio Novo, em Votuporanga. A do lar deixa o esposo Américo Davanzo, os filhos Eliezer, Eliane e Elena, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (23), às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Faleceu nesta segunda-feira (23) José Ribeiro dos Santos, aos 84 anos. Natural de Rio Preto, teve como último endereço a avenida Wilson de Souza Foz, no bairro Santa Luzia, em Votuporanga. Ele trabalhou como servidor público e deixou os filhos Célia, Jair, Cenira, Lenita, Lidia e Luzia. Seu sepultamento ocorre nesta terça-feira (24), às 10h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.Faleceu neste domingo (22) Nivaldo Vitorino dos Santos, aos 66 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Bahia, no bairro São João, em Votuporanga. Ele trabalhava como caminhoneiro e deixou os filhos Silvana, Silvina, Silvia e Jhonathas. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (23), às 14h, no Cemitério Municipal de Votuporanga