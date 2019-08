Saiba os detalhes de velório e sepultamento

publicado em 06/08/2019

Celeste Cardi de Marchi (Foto: Divulgação)

Celeste Cardi de MarchiFaleceu nesta terça-feira (6) Celeste Cardi de Marchi, aos 89 anos. Natural de Fernando Prestes, teve como último endereço a rua Joaquim Esteves Carranza, no centro de Parisi. A do lar deixa o esposo João de Marchi, os filhos Leonildo (em memória), José, Elidia, Antônio Carlos, Maria, Nair, Shirley (em memória), Jair, Valdecir e Aparecido, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorre nesta quarta-feira (7), às 9h, no Cemitério Municipal de Parisi.