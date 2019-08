Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 19/08/2019

Roseli Pereira Bispo

Faleceu neste domingo (18), a senhora Roseli Pereira Bispo aos 50 anos. Natural de São João Duas Pontes teve como último endereço a rua Ivo Aleixo de Sandes no bairro Jardim Ipê em Valentim Gentil. Ela era do lar e deixou seu esposo Valdir da Costa Bispo e seus filhos Fabio Afonso, Flávia Afonso, Fabrício Afonso, Valdirene Pereira e Valdeir Pereira. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (19), às 11h no Cemitério de Valentim Gentil.

Velina Moi Cardoso