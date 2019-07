Saiba os detalhes de velório e sepultamento

publicado em 26/07/2019

Luiza Espinoza da Silva (Foto: Arquivo Pessoal)

Luiza Espinoza da SilvaFaleceu nesta sexta-feira (26), Luiza Espinoza da Silva, aos 86 anos. Natural de Monte Aprazível, teve como último endereço a rua Mato Grosso, no centro de Álvares Florence. Ela era aposentada e deixou os filhos Arlinda, Maria Rosa e Adilson, além de sete netos, dois bisnetos e demais familiares. Seu sepultamento ocorre neste sábado, no período da tarde, no Cemitério Municipal de Álvares Florence.