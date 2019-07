Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 10/07/2019

Justina da Silva (Foto: Arquivo Pessoal)

Justina da Silva

Faleceu no último domingo (07), a senhora Justina da Silva aos 71 anos. Natural de Álvares Florence teve como último endereço a rua Tiête no bairro Santa Elisa em Votuporanga. Ela era aposentada e deixou seus filhos Sandra Aparecida, Samara e Antonio Benjamim, seus netos Gabriel, Laura e Manuela, além de seus genros Flávio, Sérgio e sua nora Cláudia. Seu sepultamento ocorreu no domingo (07), no Cemitério Municipal de Votuporanga.