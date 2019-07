Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 20/07/2019

Faleceu neste sábado (20), Maria Galhardo da Silva, aos 82 anos. Natural de Neves Paulista, teve como último endereço a rua dos Emboabas, no bairro São Damião, em Votuporanga. Ela era do lar e deixou os filhos José Aparecido, Jair Galhardo e Dalva Galhardo, além demais familiares. Seu sepultamento ocorre neste sábado (20), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Faleceu nesta sexta-feira (19), Severina Giacon, aos 83 anos. Natural de Catanduva, teve como último endereço a rua Padre Correia de Toledo, no bairro Parque Olaria, em Santa Bárbara d’Oeste. Ela era do lar e deixou os filhos Aparecida Madalena, Lucia Neide e Nelsa Maria, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorre neste sábado (20), às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.