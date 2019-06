Acidente aconteceu durante a noite desta sexta-feira na vicinal entre Valentim Gentil e Meridiano

publicado em 08/06/2019

Samuel Carlos Ramos da Silva (Foto: Arquivo Pessoal)

Da redação

Na noite desta sexta-feira (07), um homem de 29 anos identificado como Samuel Carlos Ramos da Silva, morreu em um acidente de trânsito na rodovia Marcírio Gomes, entre Valentim Gentil e Meridiano. A passageira teve ferimentos graves.

De acordo com informações, Samuel dirigia o veículo e teria perdido o controle da direção colidindo violentamente contra uma árvore. Com o impacto da batida, o motorista morreu no local do acidente. No veículo também havia outra pessoa, uma mulher que ficou presa nas ferragens e foi removida com ferimentos graves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, e o Corpo de Bombeiro foram acionados. Unidades de resgates de Valentim Gentil também compareceram no local para prestar atendimento. A passageira foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga.

As vítimas são de Valentim Gentil. Samuel era encarregado de produção e trabalhava junto com a sua esposa. A Santa Casa de Votuporanga, informou para o A Cidade que o estado de saúde de K.S.T.Z, de 21 anos, deu entrada no pronto Socorro nesta sexta-feira (07), às 23h50, ela passa por atendimento e seu estado de saúde é grave no momento. A paciente foi encaminhada para o Hospital de Base de São José do Rio Preto.

O sepultamento de Samuel Carlos Ramos da Silva será na cidade de Sebastião de Laranjeiras, na Bahia.