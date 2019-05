Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 22/05/2019

Valdeci Gentini (Foto:Arquivo Pessoal)

Valdeci Gentini

Faleceu nesta quarta-feira (22), o senhor Valdeci Gentini aos 62 anos. Natural de Santa Rita do Oeste teve como último endereço a rua Antonio Serafim de Queiroz, no bairro Pozzobom em Votuporanga. Ele era Tapeceiro e deixou a esposa Venilde dos Santos Gentini, as filhas Luciane Cristina e Priscila Gentini, seus genros Silvano Batista e José Augusto além de seus netos João Vitor Gentini e Maria Eduarda Gentini. Seu sepultamento ocorreu n nesta quarta-feira, às 17h no Cemitério Jardim das Flores em Votuporanga.