Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 29/05/2019

Diodete Santos Pereira (Foto: Arquivo Pessoal)

Diodete Santos Pereira

Faleceu nesta terça-feira (28), na Santa Casa de Votuporanga, a senhora Diodete Santos Pereira aos 54 anos. Natural de Paramirim, teve como último endereço a rua Cadete no bairro Jardim Santos Dumont em Votuporanga. Ela era do lar, e deixou os filhos João Ricardo e Taislene Pereira, além de seus irmãos e familiares. Seu sepultamento ocorre nesta quarta-feira (29), às 17h no Cemitério Municipal de Votuporanga.