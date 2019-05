Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 06/05/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Rosa Gubolin Guerchi

Faleceu nesta segunda-feira (06), na Santa Casa de Votuporanga,a senhora Rosa Gubolin Guerchi, aos 88 anos. Natural de São José do Rio Preto teve como último endereço na rua Tocantins, no bairro Santa Eliza, em Votuporanga. A do lar, ela viúva, e deixou os filhos Valdecir Antonio, Maria da Graça, Francisco Rinaldo, Anabel Cristina e Germano Guerchi, além de seus familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (06), às 08h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Augusto da Silva

Faleceu nesta segunda-feira (06), o senhor Augusto da Silva aos 69 anos. Natural de Álvares Florence, teve como último endereço a rua Esteves Carransa, no bairro Centro em Parisi.Ele era lavrador, e deixou os filhos Simone,Valdoni,Sueli e Sibeli,além de seus familiares.Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (06),às 10h, no Cemitério de Parisi.